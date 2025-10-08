Възнаграждението за Видео гейм софтуер инженер in Greater Los Angeles Area в Riot Games варира от $141K на year за P1 до $375K на year за P5. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Los Angeles Area възлiza на $218K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Riot Games. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
