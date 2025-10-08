Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in United States в Riot Games варира от $140K на year за P1 до $292K на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $215K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Riot Games. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
