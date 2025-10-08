Възнаграждението за Бекенд софтуер инженер in United States в Riot Games варира от $133K на year за P1 до $430K на year за P5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $282K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Riot Games. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***