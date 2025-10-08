Възнаграждението за Technical Accountant in United States в Riot Games варира от $179K на year за P3 до $246K на year за P4. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Riot Games. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
