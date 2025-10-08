Директория на компаниите
Riot Games
Riot Games Technical Accountant Заплати

Възнаграждението за Technical Accountant in United States в Riot Games варира от $179K на year за P3 до $246K на year за P4. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Riot Games. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Виж 3 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси
Какви са кариерните нива в Riot Games?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Technical Accountant в Riot Games in United States е с годишно общо възнаграждение от $595,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Riot Games за позицията Technical Accountant in United States е $238,000.

Други ресурси