RingCentral
  Заплати
  Софтуерен инженер

  Фул-стак софтуер инженер

Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in India в RingCentral възлiza на ₹2.59M на year за L1. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹2.71M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на RingCentral. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
(Начално ниво)
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Виж 3 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В RingCentral, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Фул-стак софтуер инженер в RingCentral in India е с годишно общо възнаграждение от ₹4,661,832. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в RingCentral за позицията Фул-стак софтуер инженер in India е ₹2,692,442.

