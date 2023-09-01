Директория на компаниите
RIDI
Работите тук? Заявете вашата компания

RIDI Заплати

Медианната заплата на RIDI е $32,777 за Човешки ресурси . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на RIDI. Последно актуализирано: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Човешки ресурси
$32.8K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в RIDI е Човешки ресурси at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $32,777. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в RIDI е $32,777.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за RIDI

Свързани компании

  • Spotify
  • Intuit
  • Microsoft
  • Pinterest
  • Stripe
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ridi/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.