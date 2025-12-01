Директория на компаниите
Reprise
Reprise Маркетинг Заплати

Средното общо възнаграждение за Маркетинг in Russia в Reprise варира от RUB 3.33M до RUB 4.75M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Reprise. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$48.9K - $57.2K
Russia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$42.6K$48.9K$57.2K$60.8K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Reprise?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Маркетинг в Reprise in Russia е с годишно общо възнаграждение от RUB 4,752,882. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Reprise за позицията Маркетинг in Russia е RUB 3,331,079.

