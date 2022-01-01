Директория на компаниите
Replicated
Replicated Заплати

Заплатата в Replicated варира от $170,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $245,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Replicated. Последно актуализирано: 10/24/2025

Софтуерен инженер
Median $170K
Инженер по продажби
$216K
Мениджър софтуерно инженерство
$245K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Replicated, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (1.04% за период)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (1.04% за период)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (1.04% за период)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Replicated е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $245,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Replicated е $215,761.

