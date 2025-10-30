Директория на компаниите
RemoteLock Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in India в RemoteLock възлиза на ₹6.11M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на RemoteLock. Последна актуализация: 10/30/2025

Средна заплата
company icon
RemoteLock
Senior Product Manager
Chennai, TN, India
Общо годишно
₹6.11M
Ниво
hidden
Основна
₹5.76M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹348K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
11+ Години
Последни подадени заплати
Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в RemoteLock in India е с годишно общо възнаграждение от ₹6,185,359. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в RemoteLock за позицията Продуктов мениджър in India е ₹6,108,716.

