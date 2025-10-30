Директория на компаниите
Remitly
  • Заплати
  • Мениджър на софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър на софтуерно инженерство

Remitly Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in United States в Remitly варира от $388K на year за Engineering Manager III до $553K на year за Director of Engineering. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $415K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Remitly. Последна актуализация: 10/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Engineering Manager III
$388K
$223K
$165K
$0
Engineering Manager IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Director of Engineering
$553K
$253K
$300K
$0
VP of Engineering
$ --
$ --
$ --
$ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Remitly, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Remitly in United States е с годишно общо възнаграждение от $552,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Remitly за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in United States е $405,000.

Други ресурси