Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Remitly варира от $163K на year за L1 до $412K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $225K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Remitly. Последна актуализация: 10/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$163K
$125K
$31.7K
$6.4K
L2
$232K
$152K
$69K
$11K
L3
$352K
$202K
$143K
$7.3K
L4
$238K
$150K
$82.5K
$5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Remitly, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
