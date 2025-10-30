Директория на компаниите
Reliance Industries Limited
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Програмен мениджър

  • Всички заплати в Програмен мениджър

Reliance Industries Limited Програмен мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Програмен мениджър in India в Reliance Industries Limited възлиза на ₹4.17M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Reliance Industries Limited. Последна актуализация: 10/30/2025

Средна заплата
company icon
Reliance Industries Limited
Senior Program Manager
Mumbai, MH, India
Общо годишно
₹4.17M
Ниво
Senior Program Manager
Основна
₹3.65M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹521K
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Reliance Industries Limited?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Програмен мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Програмен мениджър в Reliance Industries Limited in India е с годишно общо възнаграждение от ₹6,886,129. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Reliance Industries Limited за позицията Програмен мениджър in India е ₹4,168,312.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Reliance Industries Limited

Свързани компании

  • Jio
  • Near
  • Dunzo
  • Meesho
  • Viacom18
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси