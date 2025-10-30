Директория на компаниите
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in India в Reliance Industries Limited възлиза на ₹2.7M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Reliance Industries Limited. Последна актуализация: 10/30/2025

Средна заплата
company icon
Reliance Industries Limited
Product Manager
Gurgaon, HR, India
Общо годишно
₹2.7M
Ниво
Manager
Основна
₹2.03M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹673K
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Reliance Industries Limited?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Reliance Industries Limited in India е с годишно общо възнаграждение от ₹5,478,428. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Reliance Industries Limited за позицията Продуктов мениджър in India е ₹2,547,538.

