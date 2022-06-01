Директория на компаниите
RELEX Solutions
Работите тук? Заявете вашата компания

RELEX Solutions Заплати

Заплатата в RELEX Solutions варира от $54,378 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $195,840 за Инженер по продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на RELEX Solutions. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $72.6K

Фул-стак софтуер инженер

ДевОпс инженер

Мениджър бизнес операции
$142K
Клиентско обслужване
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Аналитик данни
$54.4K
Мениджър продуктов дизайн
$83.8K
Продуктов мениджър
$99.4K
Проектен мениджър
$120K
Продажби
$158K
Инженер по продажби
$196K
Мениджър софтуерно инженерство
$83.3K
Архитект на решения
$116K
Технически програмен мениджър
$69.9K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в RELEX Solutions е Инженер по продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $195,840. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в RELEX Solutions е $107,890.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за RELEX Solutions

Свързани компании

  • Synology
  • Greenway Health
  • MariaDB
  • Verifone
  • Arcesium
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси