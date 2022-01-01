Директория на компаниите
Relativity
Работите тук? Заявете вашата компания

Relativity Заплати

Заплатата в Relativity варира от $102,060 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $298,500 за Бизнес операции в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Relativity. Последно актуализирано: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $140K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $210K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Продуктов дизайнер
Median $119K
Бизнес операции
$299K
Мениджър анализ на данни
$217K
Специалист по данни
$147K
Маркетинг
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
УИ изследовател
$110K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

5%

ГОД 1

15%

ГОД 2

30%

ГОД 3

50%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Relativity, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 5% се придобива в 1st-ГОД (5.00% годишно)

  • 15% се придобива в 2nd-ГОД (15.00% годишно)

  • 30% се придобива в 3rd-ГОД (30.00% годишно)

  • 50% се придобива в 4th-ГОД (50.00% годишно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Relativity е Бизнес операции at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $298,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Relativity е $147,131.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Relativity

Свързани компании

  • Sema4
  • SpyCloud
  • Azavea
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси