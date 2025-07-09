Директория на компаниите
Regus
Работите тук? Заявете вашата компания

Regus Заплати

Заплатата в Regus варира от $37,253 общо възнаграждение годишно за Управител на имоти в долния край до $125,625 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Regus. Последно актуализирано: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продуктов мениджър
$126K
Управител на имоти
$37.3K
Продажби
$53.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Regus е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $125,625. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Regus е $53,265.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Regus

Свързани компании

  • Microsoft
  • Pinterest
  • Intuit
  • Lyft
  • Apple
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси