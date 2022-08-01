Директория на компаниите
Regrow
Regrow Заплати

Заплатата в Regrow варира от $132,098 общо възнаграждение годишно за Мениджър софтуерно инженерство в долния край до $223,875 за Човешки ресурси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Regrow. Последно актуализирано: 10/25/2025

Човешки ресурси
$224K
Рекрутър
$159K
Софтуерен инженер
$136K

Мениджър софтуерно инженерство
$132K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Regrow е Човешки ресурси at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $223,875. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Regrow е $147,668.

