Директория на компаниите
Regeneron
Regeneron Заплати

Заплатата в Regeneron варира от $75,000 общо възнаграждение годишно за Биомедицински инженер в долния край до $238,085 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Regeneron. Последно актуализирано: 10/24/2025

Специалист по данни
Median $210K
Биомедицински инженер
Median $75K
Софтуерен инженер
Median $105K

Инженер автоматизация
$89.6K
Аналитик данни
$109K
Мениджър анализ на данни
$199K
Електроинженер
$117K
Основател
$96.5K
Механичен инженер
$111K
Продуктов мениджър
$199K
Програмен мениджър
$181K
Архитект на решения
$238K
Рисков капиталист
$184K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Regeneron е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $238,085. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Regeneron е $117,316.

