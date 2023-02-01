Директория на компаниите
Regalix
Работите тук? Заявете вашата компания

Regalix Заплати

Заплатата в Regalix варира от $3,649 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $9,563 за Аналитик данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Regalix. Последно актуализирано: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Клиентско обслужване
$3.6K
Аналитик данни
$9.6K
Софтуерен инженер
$7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Regalix е Аналитик данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $9,563. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Regalix е $6,978.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Regalix

Свързани компании

  • Amazon
  • Flipkart
  • Coinbase
  • Intuit
  • Dropbox
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси