Reflex Media
Reflex Media Заплати

Заплатата в Reflex Media варира от $31,115 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $155,775 за Мениджър анализ на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Reflex Media. Последно актуализирано: 10/24/2025

Мениджър анализ на данни
$156K
Продуктов дизайнер
$31.1K
Софтуерен инженер
$109K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Reflex Media е Мениджър анализ на данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $155,775. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Reflex Media е $109,450.

