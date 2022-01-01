REEF Заплати

Заплатата в REEF варира от $72,000 общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $225,106 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на REEF. Последно актуализирано: 11/14/2025
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В REEF, Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:
20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 2nd-ГОД (1.67% месечно)
20% се придобива в 3rd-ГОД (1.67% месечно)
20% се придобива в 4th-ГОД (1.67% месечно)
20% се придобива в 5th-ГОД (1.67% месечно)
