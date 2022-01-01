Директория на компаниите
REEF
Работите тук? Заявете вашата компания

REEF Заплати

Заплатата в REEF варира от $72,000 общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $225,106 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на REEF. Последно актуализирано: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Бизнес анализатор
Median $72K
Продуктов мениджър
Median $85K
Проектен мениджър
$113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Продажби
$225K
Софтуерен инженер
Median $80K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
Options

В REEF, Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (1.67% месечно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (1.67% месечно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (1.67% месечно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (1.67% месечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в REEF е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $225,106. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в REEF е $85,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за REEF

Свързани компании

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Chenega
  • Saviynt
  • Smarsh
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси