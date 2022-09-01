Redpanda Data Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Redpanda Data варира от $119,400 общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $281,520 за Инженер по продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Redpanda Data. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $200K
Маркетинг
$119K
Продуктов мениджър
$264K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Инженер по продажби
$282K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Redpanda Data, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

