Reddit
Reddit Мениджър софтуерно инженерство Заплати

Възнаграждението за Мениджър софтуерно инженерство in United States в Reddit варира от $456K на year за M2|Software Engineering Manager до $980K на year за M3|Senior Software Engineering Manager. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $515K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Reddit. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
M2|Software Engineering Manager
$456K
$262K
$195K
$0
M3|Senior Software Engineering Manager
$980K
$330K
$650K
$0
D1|Director
$ --
$ --
$ --
$ --
D2|Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
График на придобиване

100%

ГОД 1

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (100.00% годишно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в Reddit in United States е с годишно общо възнаграждение от $980,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Reddit за позицията Мениджър софтуерно инженерство in United States е $413,000.

Други ресурси