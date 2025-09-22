Директория на компаниите
Reddit
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продажби

  • Всички заплати в Продажби

Reddit Продажби Заплати

Възнаграждението за Продажби in United States в Reddit варира от $200K на year за IC1 до $318K на year за IC5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $184K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Reddit. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
IC1
Sales I
$200K
$165K
$0
$35K
IC2
Sales II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Sales III
$140K
$128K
$1.5K
$10.3K
IC4
Senior Sales
$174K
$152K
$12K
$9.3K
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
лого на Reddit

$20K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

100%

ГОД 1

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (100.00% годишно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продажби оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Акаунт мениджър

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продажби в Reddit in United States е с годишно общо възнаграждение от $318,100. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Reddit за позицията Продажби in United States е $140,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Reddit

Свързани компании

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси