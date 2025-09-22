Директория на компаниите
Reddit Рекрутър Заплати

Възнаграждението за Рекрутър in United States в Reddit възлiza на $143K на year за IC3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $145K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Reddit. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$143K
$133K
$10K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

100%

ГОД 1

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (100.00% годишно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Vesting Schedule 100% after year 1.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Reddit in United States е с годишно общо възнаграждение от $254,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Reddit за позицията Рекрутър in United States е $140,000.

