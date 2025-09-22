Директория на компаниите
Reddit
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър анализ на данни

  • Всички заплати в Мениджър анализ на данни

Reddit Мениджър анализ на данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър анализ на данни in United States в Reddit възлиза на $450K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Reddit. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
Reddit
Data Science Manager
New York, NY
Общо годишно
$450K
Ниво
M2
Основна
$250K
Stock (/yr)
$200K
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
11 Години
Какви са кариерните нива в Reddit?
лого на Reddit

$20K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

100%

ГОД 1

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (100.00% годишно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър анализ на данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Мениджър анализ на данни at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $675,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Мениджър анализ на данни role in United States is $305,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Reddit

Свързани компании

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси