Директория на компаниите
Reddit
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Аналитик данни

  • Всички заплати в Аналитик данни

Reddit Аналитик данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Аналитик данни in United States в Reddit варира от $214K до $298K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Reddit. Последна актуализация: 9/22/2025

Средно общо възнаграждение

$229K - $270K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$214K$229K$270K$298K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Аналитик данни заявки в Reddit за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

лого на Reddit

$20K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.


График на придобиване

100%

ГОД 1

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (100.00% годишно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Reddit, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Аналитик данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Аналитик данни в Reddit in United States е с годишно общо възнаграждение от $297,943. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Reddit за позицията Аналитик данни in United States е $213,908.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Reddit

Свързани компании

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси