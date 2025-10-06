Директория на компаниите
Red Hat
Работите тук? Заявете вашата компания

Софтуерен инженер Ниво

L3

Нива в Red Hat

Сравни нива
  1. L1Associate Software Engineer
  2. L2Software Engineer
  3. L3Senior Software Engineer
    4. Покажи 5 Повече нива
Средно Годишно Обща компенсация
CHF 186,424
Основна заплата
CHF 130,551
Акционерен пакет ()
CHF 6,192
Бонус
CHF 17,056

CHF 132K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от CHF 25 хил.+ (понякога CHF 250 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Най-нови заявки за заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Red Hat

Свързани компании

  • Ingram Micro
  • Domo
  • Visa
  • NetApp
  • Citrix
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси