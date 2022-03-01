Директория на компаниите
Reckitt
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Reckitt Заплати

Диапазонът на заплатите на Reckitt варира от $14,462 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $492,450 за Продажби в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Reckitt. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Маркетинг
Median $161K
Счетоводител
$127K
Бизнес анализатор
$20.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Анализатор на данни
$33.1K
Финансов анализатор
$28.1K
Информационен технолог (ИТ)
$14.5K
Консултант по управление
$85.4K
Машинен инженер
$187K
Продуктов мениджър
$114K
Ръководител на проект
$31.9K
Продажби
$492K
Софтуерен инженер
$161K
Архитект на решения
$102K
Технически ръководител на програма
$93.2K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Reckittで報告された最高給の職種はПродажби at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$492,450です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Reckittで報告された年間総報酬の中央値は$97,799です。

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Reckitt

Свързани компании

  • Unilever
  • Sprint
  • Micro Focus
  • IGT
  • HSBC
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси