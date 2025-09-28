Директория на компаниите
Rebellion Defense
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Rebellion Defense възлиза на $150K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Rebellion Defense. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
Rebellion Defense
Software Engineer
Washington, DC
Общо годишно
$150K
Ниво
E2
Основна
$150K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Rebellion Defense?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Rebellion Defense in United States sits at a yearly total compensation of $385,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rebellion Defense for the Софтуерен инженер role in United States is $175,000.

