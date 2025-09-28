Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в realtor.com варира от $247K на year за T3 до $294K на year за T7. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $285K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на realtor.com. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
