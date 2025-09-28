Възнаграждението за Специалист по данни in United States в realtor.com варира от $141K на year за T2 до $196K на year за T5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $181K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на realtor.com. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
