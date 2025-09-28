Директория на компаниите
Възнаграждението за Специалист по данни in United States в realtor.com варира от $141K на year за T2 до $196K на year за T5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $181K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на realtor.com. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Виж 3 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси
Какви са кариерните нива в realtor.com?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Специалист по данни at realtor.com in United States sits at a yearly total compensation of $243,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at realtor.com for the Специалист по данни role in United States is $167,000.

