Директория на компаниите
Realtek Semiconductor
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър софтуерно инженерство

Realtek Semiconductor Мениджър софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in Taiwan в Realtek Semiconductor възлиза на NT$3.37M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Realtek Semiconductor. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineering Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Общо годишно
NT$3.37M
Ниво
hidden
Основна
NT$1.45M
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$1.93M
Години в компанията
5-10 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от NT$953 хил.+ (понякога NT$9530 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър софтуерно инженерство оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Мениджър софтуерно инженерство hos Realtek Semiconductor in Taiwan ligger på en årlig samlet kompensation på NT$6,032,253. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Realtek Semiconductor for Мениджър софтуерно инженерство rollen in Taiwan er NT$3,452,487.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Realtek Semiconductor

Свързани компании

  • MediaTek
  • TSMC
  • Silicon Motion
  • Pushpay
  • Cerner
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси