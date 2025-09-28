Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Проектен мениджър in Taiwan в Realtek Semiconductor възлиза на NT$3.42M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Realtek Semiconductor. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Общо годишно
NT$3.42M
Ниво
8
Основна
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$1.52M
Години в компанията
2 Години
Години опит
14 Години
Какви са кариерните нива в Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

ЧЗВ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Проектен мениджър pozīcijai Realtek Semiconductor in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$5,207,790. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Realtek Semiconductor Проектен мениджър pozīcijai in Taiwan, ir NT$3,308,468.

