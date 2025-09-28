Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов дизайнер in Taiwan в Realtek Semiconductor възлиза на NT$2.11M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Realtek Semiconductor. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
Realtek Semiconductor
Systems Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Общо годишно
NT$2.11M
Ниво
6
Основна
NT$939K
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$1.17M
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Продуктов дизайнер at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$3,037,273. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Продуктов дизайнер role in Taiwan is NT$2,521,617.

