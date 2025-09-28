Директория на компаниите
REA Group
REA Group Мениджър софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in Australia в REA Group възлиза на A$205K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на REA Group. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
Общо годишно
A$205K
Ниво
Lead Developer
Основна
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
Бонус
A$16.5K
Години в компанията
2 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в REA Group?

A$249K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в REA Group in Australia е с годишно общо възнаграждение от A$335,240. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в REA Group за позицията Мениджър софтуерно инженерство in Australia е A$192,062.

