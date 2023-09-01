Директория на компаниите
REA Group
Работите ли тук? Заявете вашата компания

REA Group Заплати

Диапазонът на заплатите на REA Group варира от $76,389 в общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $144,619 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на REA Group. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $106K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Инженер по данни

Продуктов мениджър
Median $127K
Продуктов дизайнер
Median $76.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Ръководител софтуерно инженерство
Median $131K
Анализатор на данни
$100K
Експерт по данни
$119K
Архитект на решения
$145K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w REA Group to Архитект на решения at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $144,619. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w REA Group wynosi $119,100.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за REA Group

Свързани компании

  • Tesla
  • SoFi
  • Google
  • Databricks
  • Microsoft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси