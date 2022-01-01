Директория на компаниите
RBC
Работите тук? Заявете вашата компания

Ар Би Си Заплати

Заплатата в RBC варира от $36,123 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $201,000 за Ръководител на екипа в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ар Би Си. Последно актуализирано: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

айОС инженер

Фронтенд софтуер инженер

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

ДевОпс инженер

Сайт рилайабилити инженер

Бизнес аналитик
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Продуктов мениджър
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Специалист по данни
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Финансов аналитик
Median $64.3K

Risk Analyst

Продуктов дизайнер
PL08 $77.1K
PL07 $102K

ЮИкс дизайнер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $127K
Аналитик данни
Median $57.7K
Проектен мениджър
Median $71.1K
Инвестиционен банкер
Median $75.1K
Архитект на решения
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
УИ изследовател
Median $86.7K
Актюер
Median $68.7K
Счетоводител
Median $71K
Бизнес операции
Median $51.1K
Клиентско обслужване
Median $38K
Маркетинг
Median $101K
Продажби
Median $36.1K
Програмен мениджър
Median $138K
Мениджър бизнес операции
Median $99K
Технически програмен мениджър
Median $100K
Мениджър анализ на данни
Median $82.1K
Административен асистент
$38.3K
Бизнес развитие
$44.7K
Ръководител на екипа
$201K
Корпоративно развитие
$110K
Графичен дизайнер
$48.9K
Човешки ресурси
$200K
Правни въпроси
$56.8K
Управленски консултант
$44.4K
Маркетингови операции
Median $69.5K
Партньорски мениджър
$113K
Мениджър продуктов дизайн
$164K
Технически писател
$45.2K
Цялостни възнаграждения
$95.6K
Рисков капиталист
$121K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В RBC, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в RBC е Ръководител на екипа at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $201,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в RBC е $79,163.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за RBC

Свързани компании

  • Scotiabank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • CIT
  • KeyBank
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси