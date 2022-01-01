Директория на компаниите
Razorpay
Razorpay Заплати

Диапазонът на заплатите на Razorpay варира от $4,880 в общо възнаграждение годишно за Маркетингови операции в долния край до $200,862 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Razorpay. Последна актуализация: 8/24/2025

Софтуерен инженер
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Фронтенд софтуерен инженер

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

DevOps инженер

Ръководител софтуерно инженерство
Median $101K
Продуктов мениджър
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Продуктов дизайнер
Median $44.8K

UX дизайнер

Бизнес анализатор
Median $22.8K
Експерт по данни
Median $33.9K
Технически ръководител на програма
Median $58.2K
Бизнес развитие
$73.2K
Анализатор на данни
$14K
Ръководител на експерти по данни
$194K
Човешки ресурси
$76.3K
Консултант по управление
$63.8K
Маркетинг
$33.6K
Маркетингови операции
$4.9K
Ръководител продуктов дизайн
$67.4K
Ръководител на програма
$29.6K
Ръководител на проект
$24.5K
Продажби
$141K
Архитект на решения
$201K
Технически писар
$29.4K
Липсва ли вашата длъжност?

Липсва ли вашата длъжност?


График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

Тип акция
RSU

В Razorpay, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

7 years post-termination exercise window.

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Razorpay, е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $200,862. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Razorpay, е $63,845.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Razorpay

