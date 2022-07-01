Директория на компаниите
Raya
Raya Заплати

Заплатата в Raya варира от $4,534 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $190,950 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Raya. Последно актуализирано: 9/17/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $175K
Бизнес аналитик
$4.5K
Специалист по данни
$11.9K

Продуктов мениджър
$191K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Raya е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $190,950. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Raya е $93,470.

