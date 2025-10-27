Директория на компаниите
Rapyd
Rapyd Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United Arab Emirates в Rapyd възлиза на AED 441K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Rapyd. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна заплата
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Общо годишно
AED 441K
Ниво
Backend Developer
Основна
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Бонус
AED 0
Години в компанията
2 Години
Години опит
5 Години
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Rapyd in United Arab Emirates е с годишно общо възнаграждение от AED 516,795. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Rapyd за позицията Софтуерен инженер in United Arab Emirates е AED 431,998.

