Средното общо възнаграждение за Механичен инженер in India в Ramagundam Fertilizers and Chemicals варира от ₹1.14M до ₹1.63M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ramagundam Fertilizers and Chemicals. Последна актуализация: 9/28/2025
Средно общо възнаграждение
Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!