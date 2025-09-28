Директория на компаниите
Rally
Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in India в Rally възлиза на ₹3.72M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Rally. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
Rally
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹3.72M
Ниво
-
Основна
₹3.19M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹532K
Години в компанията
1 Година
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Rally?

₹13.95M

Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Rally in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,849,612. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Rally за позицията Продуктов мениджър in India е ₹3,693,323.

Други ресурси