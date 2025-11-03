Директория на компаниите
Raksul
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

Raksul Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in Japan в Raksul възлиза на ¥10.76M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Raksul. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна заплата
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Общо годишно
¥10.76M
Ниво
G4
Основна
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Бонус
¥0
Години в компанията
4 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Raksul?
Block logo
+¥8.68M
Robinhood logo
+¥13.31M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.24M
Verily logo
+¥3.29M
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продуктов мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Raksul in Japan е с годишно общо възнаграждение от ¥12,700,575. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Raksul за позицията Продуктов мениджър in Japan е ¥10,757,930.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Raksul

Свързани компании

  • Dropbox
  • Roblox
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси