Директория на компаниите
Railway
Работите тук? Заявете вашата компания

Railway Заплати

Заплатата в Railway варира от $11,629 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $199,000 за Продуктов дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Railway. Последно актуализирано: 9/17/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Продуктов дизайнер
$199K
Продуктов мениджър
$14.2K
Софтуерен инженер
$11.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Railway, ir Продуктов дизайнер at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $199,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Railway, ir $14,234.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Railway

Свързани компании

  • Uber
  • Roblox
  • Netflix
  • PayPal
  • Dropbox
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси