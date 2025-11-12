Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Full-Stack софтуерен инженер in Brazil в Radix възлиза на R$125K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Radix. Последна актуализация: 11/12/2025

Средна заплата
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Общо годишно
R$125K
Ниво
Senior
Основна
R$125K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в Radix?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Full-Stack софтуерен инженер в Radix in Brazil е с годишно общо възнаграждение от R$227,593. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Radix за позицията Full-Stack софтуерен инженер in Brazil е R$125,297.

