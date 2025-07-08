Qwant Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Qwant варира от $51,290 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $65,771 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Qwant. Последно актуализирано: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
Median $65.8K
Специалист по данни
$51.3K
Най-високо платената позиция в Qwant е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $65,771. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Qwant е $58,530.

