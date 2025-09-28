Директория на компаниите
Qualtrics
Медианният пакет за възнаграждение на Технически програмен мениджър in United States в Qualtrics възлиза на $198K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualtrics. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна заплата
Общо годишно
$198K
Ниво
L4
Основна
$149K
Stock (/yr)
$42K
Бонус
$7.4K
Години в компанията
2 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Qualtrics?

$160K

Последни подадени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Qualtrics, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Технически програмен мениджър at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $432,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Технически програмен мениджър role in United States is $197,900.

