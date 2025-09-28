Директория на компаниите
Възнаграждението за Архитект на решения in United States в Qualtrics варира от $155K на year за L4 до $247K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $216K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualtrics. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$155K
$130K
$10K
$15K
L5
$247K
$168K
$48.8K
$29.6K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Qualtrics, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Data Architect

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Архитект на решения at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $331,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Архитект на решения role in United States is $189,000.

