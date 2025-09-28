Възнаграждението за Архитект на решения in United States в Qualtrics варира от $155K на year за L4 до $247K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $216K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualtrics. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$155K
$130K
$10K
$15K
L5
$247K
$168K
$48.8K
$29.6K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Qualtrics, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
