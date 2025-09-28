Qualtrics Архитект на решения Заплати

Възнаграждението за Архитект на решения in United States в Qualtrics варира от $155K на year за L4 до $247K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $216K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Qualtrics. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво Добави възнагр. Сравни нива

Име на ниво Общо Основна Акции (/yr) Бонус L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $155K $130K $10K $15K L5 $247K $168K $48.8K $29.6K L6 $ -- $ -- $ -- $ -- Виж 2 още нива

$160K Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати

​ Филтър на таблицата Абонирай се Добави Добави възнаграждение Добави възнаграждение

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( USD ) Основна | Акции (год.) | Бонус Няма намерени заплати Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Получавай известия за нови заплати Експорт на данниВижте свободните позиции

HR / Рекрутиране? Създайте интерактивно предложение

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Qualtrics, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в Qualtrics ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия Абонирайте се за верифицирани Архитект на решения оферти . Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече → Въведете вашия имейл Въведете вашия имейл Абонирайте се Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности Подай нова длъжност